Харитина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1855
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1859
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно