София Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти07.02.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акилина Давидова
Отец ребёнка: Давид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1822
Дочь: Евдокия Давидова
Отец ребёнка: Давид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Стефанов
Смерть
07.02.1843
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.