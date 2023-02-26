София Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

07.02.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акилина Давидова

Отец ребёнка: Давид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1822

Дочь: Евдокия Давидова

Отец ребёнка: Давид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Стефанов

Смерть
07.02.1843
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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