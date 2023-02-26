Соломония Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти05.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1820
Дочь: Параскева Терентиева
Отец ребёнка: Терентий (Терех) Федосов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.04.1843
Муж: Давид Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1856
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.