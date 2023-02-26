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Соломония Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

05.03.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.
1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1820

Дочь: Параскева Терентиева

Отец ребёнка: Терентий (Терех) Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.04.1843

Муж: Давид Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий (Терех) Федосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий (Терех) Федосов

Смерть
05.03.1856
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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