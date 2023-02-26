Прохор Тимофеев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.07.1848
Отец: Астапенков Тимофей Васильев
Мать: Евдокия Давидова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871
Жена: Анна Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873
Сын: Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875
Сын: Алексей Прохоров
Мать ребёнка: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1878
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Дария Прохорова
Мать ребёнка: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Николай Прохоров
Мать ребёнка: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно