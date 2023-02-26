Прохор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Тимофеев

Прохор Тимофеев

avatar

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1848

Отец: Астапенков Тимофей Васильев

Мать: Евдокия Давидова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Анна Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Тимофей Прохоров

Мать ребёнка: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875

Сын: Алексей Прохоров

Мать ребёнка: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1878

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дария Прохорова

Мать ребёнка: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Николай Прохоров

Мать ребёнка: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close