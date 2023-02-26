Тимофей Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Прохоров

Тимофей Прохоров

avatar

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.06.1873

Дата смерти

17.05.1874

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873

Отец: Прохор Тимофеев

Мать: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1874
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close