Анна Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Исидорова

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Исидор

Мать: ?

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Прохор Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Тимофей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Тимофеев

Рождение ребёнка
15.03.1875

Сын: Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Тимофеев

Рождение ребёнка
18.02.1878

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тимофеев

Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Тимофеев

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Николай Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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