Анна Исидорова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
24.10.1871
Муж: Прохор Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873
Сын: Тимофей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Тимофеев
Рождение ребёнка
15.03.1875
Сын: Алексей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Тимофеев
Рождение ребёнка
18.02.1878
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тимофеев
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Дария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Николай Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Тимофеев
Смерть
Неизвестно