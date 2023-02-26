Алексей Прохоров
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1875
Отец: Прохор Тимофеев
Мать: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1893
Жена: Параскева Макарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Макарова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Макарова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно