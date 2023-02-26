Алексей Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Прохоров

Алексей Прохоров

avatar

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1875

Отец: Прохор Тимофеев

Мать: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1893

Жена: Параскева Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Макарова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Макарова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close