Параскева Макарова
Место рождения
Дата рождения05.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1875
Отец: Макарий Сергеев
Мать: Матрона Васильева
Бракосочетание
31.10.1893
Муж: Алексей Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прохоров
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Прохоров
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно