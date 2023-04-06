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Параскева Макарова

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1875

Отец: Макарий Сергеев

Мать: Матрона Васильева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1893

Муж: Алексей Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прохоров

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Прохоров

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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