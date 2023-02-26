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Евдокия Прохорова

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.02.1878

Дата смерти

10.03.1878

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878

Отец: Прохор Тимофеев

Мать: Анна Исидорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.03.1878
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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