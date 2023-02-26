Евдокия Прохорова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.02.1878
Дата смерти10.03.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878
Отец: Прохор Тимофеев
Мать: Анна Исидорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.03.1878
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище