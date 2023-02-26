Анна (Демидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Демидова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

25.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1793

Муж: Астапенков Василий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1796

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801

Сын: Астапенков Федосий Васильев

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1802

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1807

Сын: Астапенков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Астапенков Денис Васильев

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Астапенков Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1855
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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