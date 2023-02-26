Анна (Демидова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти25.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1793
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1796
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801
Сын: Астапенков Федосий Васильев
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1802
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1807
Сын: Астапенков Алексей Васильев
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Астапенков Денис Васильев
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Астапенков Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Астапенков Василий Николаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1855
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.