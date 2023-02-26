Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти04.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1806
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
01.09.1808
Муж: Григорий Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1809
Сын: Иосиф Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
30.07.1809
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
21.01.1813
Сын: Филипп Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
03.02.1819
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
14.02.1825
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Смерть
04.05.1836
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище