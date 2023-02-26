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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

04.05.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.
До 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1806

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.09.1808

Муж: Григорий Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1809

Сын: Иосиф Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1809

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1813

Сын: Филипп Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1819

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1825

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильев

Смерть
04.05.1836
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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