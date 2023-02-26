Михаил Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Анисимов

Место рождения

д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1798

Дата смерти

21.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1798

Отец: Анисим Емельянов

Мать: Анна Гаврилова

д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1820

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Исидор Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1831

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Акакий Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1838

Дочь: София Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.01.1877
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
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