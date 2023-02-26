Михаил Анисимов
Место рожденияд.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1798
Дата смерти21.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1798
Отец: Анисим Емельянов
Мать: Анна Гаврилова
д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1820
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исидор Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
29.07.1831
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Акакий Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
15.09.1838
Дочь: София Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Смерть
21.01.1877