Параскева Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти27.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1820
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исидор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
29.07.1831
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Акакий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
15.09.1838
Дочь: София Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Смерть
27.11.1855