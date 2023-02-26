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Параскева Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

27.11.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1820

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Исидор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1831

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Акакий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1838

Дочь: София Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.11.1855
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
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