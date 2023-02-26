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Ульяния Тарасова

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.12.1830

Дата смерти

22.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1830

Отец: Тарас Афанасиев

Мать: Марина (Мария) (Афанасиева)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.07.1861

Муж: Фёдор Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Смерть
22.10.1891
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