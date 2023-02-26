Ульяния Тарасова
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.12.1830
Дата смерти22.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1830
Отец: Тарас Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.07.1861
Муж: Фёдор Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Смерть
22.10.1891