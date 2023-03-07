Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Мелания Иванова
Бракосочетание
10.02.1880
Жена: Васса Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1883
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1885
Сын: Матвей Петров
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1888
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1890
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
30.11.1892
Сын: Селезнев Николай Петрович
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Никифорова
Смерть
Неизвестно