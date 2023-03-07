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Пётр Фёдоров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Васса Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1883

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1885

Сын: Матвей Петров

Мать ребёнка: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1888

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1890

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1892

Сын: Селезнев Николай Петрович

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Никифорова

Смерть
Неизвестно
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