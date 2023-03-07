Анна Петрова
Место рождения
Дата рождения03.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1912
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Бракосочетание
09.07.1914
Муж: Григорий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно