Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петрова

Анна Петрова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Андрей (по крёстному)

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.07.1914

Муж: Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close