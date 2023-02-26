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Григорий Иванов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895

Отец: Иван Васильев

Мать: Анна Дмитриева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Андрей (по крёстному)

Мать ребёнка: Анна Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.07.1914

Жена: Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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