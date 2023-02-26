Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения17.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895
Отец: Иван Васильев
Мать: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
16.08.1912
Мать ребёнка: Анна Петрова
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.07.1914
Жена: Анна Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
Неизвестно