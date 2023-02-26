Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Василий Исааков
Мать: Домника Ульянова
Бракосочетание
31.01.1888
Жена: Анна Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Параскева ст.
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
31.07.1893
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Мартынова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
17.11.1895
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Георгий Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
28.09.1898
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Федотий Иванов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
20.04.1902
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
15.06.1903
Сын: Тихон Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
10.04.1906
Сын: Иоанн Иоаноов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Улита Иванова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно