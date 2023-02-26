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Анна Дмитриева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Параскева ст.

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1893

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Мартынова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1895

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1898

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Федотий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1902

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1903

Сын: Тихон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1906

Сын: Иоанн Иоаноов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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