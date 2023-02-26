Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1888
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Параскева ст.
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
31.07.1893
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Мартынова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
17.11.1895
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Георгий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1898
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Федотий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
20.04.1902
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1903
Сын: Тихон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.04.1906
Сын: Иоанн Иоаноов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно