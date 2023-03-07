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Мартынова Параскева Иванова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894

Отец: Иван Васильев

Мать: Анна Дмитриева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1914

Муж: Мартынов Сергей Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Рося Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Мартынов Сергей Алексеевич

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно
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