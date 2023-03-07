Мартынова Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения28.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894
Отец: Иван Васильев
Мать: Анна Дмитриева
Бракосочетание
26.05.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Рося Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Мартынов Сергей Алексеевич
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно