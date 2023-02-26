Василий Исааков
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кирилл Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.09.1838
Сын: Роман Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1839
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
02.01.1842
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
01.09.1846
Жена: Домника Ульянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1849
Сын: Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Домника Ульянова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Домника Ульянова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Домника Ульянова
Смерть
Неизвестно