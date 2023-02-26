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Василий Исааков

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.
1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кирилл Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.09.1838

Сын: Роман Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1839

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1842

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.09.1846

Жена: Домника Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1849

Сын: Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Домника Ульянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Домника Ульянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Домника Ульянова

Смерть
Неизвестно

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