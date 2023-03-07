Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти28.06.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Стефан Иванов
Мать: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
29.09.1838
Сын: Роман Васильев
Отец ребёнка: Василий Исааков
Рождение ребёнка
20.11.1839
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Исааков
Рождение ребёнка
02.01.1842
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Исааков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Исааков
Смерть
28.06.1845