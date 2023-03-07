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Евдокия Стефанова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.06.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Стефан Иванов

Мать: Акилина Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1838

Сын: Роман Васильев

Отец ребёнка: Василий Исааков

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1839

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Исааков

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1842

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Исааков

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Исааков

Смерть
28.06.1845
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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