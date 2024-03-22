Васса Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Никифорова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1864

Отец: Никифор Иванов

Мать: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1892

Сын: Селезнев Николай Петрович

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Соломония Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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