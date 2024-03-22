Васса Никифорова
Место рождения
Дата рождения04.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1864
Отец: Никифор Иванов
Мать: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
30.11.1892
Сын: Селезнев Николай Петрович
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Соломония Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдоров
Смерть
Неизвестно