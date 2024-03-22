Фёдор Павлов
Место рождения
Дата рождения05.06.1837
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1837
Отец: Павел Демидов
Мать: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
05.12.1856
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Дария Моисеева
Бракосочетание
16.07.1861
Жена: Ульяния Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Моисеева
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1874