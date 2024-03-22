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Фёдор Павлов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.06.1837

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1837

Отец: Павел Демидов

Мать: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1856

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Дария Моисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.07.1861

Жена: Ульяния Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Моисеева

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1874
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