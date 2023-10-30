Павел Демидов
Место рождения
Дата рождения15.12.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1798
Отец: Демид Леонтиев
Мать: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Пугакова Анна (Анисия) Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.03.1819
Сын: Герасим Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Соломония Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1825
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
28.06.1831
Жена: Васса Тихонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1833
Жена: Ксения Леонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1834
Дочь: Варвара Павлова
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
05.06.1837
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
02.06.1839
Дочь: Акилина Павлова
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
22.10.1840
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
22.04.1842
Сын: Георгий Павлов
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
01.09.1843
Сын: Захарий Павлов
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Рождение ребёнка
15.07.1846
Сын: Емельян Павлов
Мать ребёнка: Ксения Леонова
Смерть
Неизвестно