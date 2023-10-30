Павел Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Демидов

Павел Демидов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1798

Отец: Демид Леонтиев

Мать: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Пугакова Анна (Анисия) Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1819

Сын: Герасим Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Соломония Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1825

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.06.1831

Жена: Васса Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1833

Жена: Ксения Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1834

Дочь: Варвара Павлова

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1837

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1839

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1840

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1842

Сын: Георгий Павлов

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1843

Сын: Захарий Павлов

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1846

Сын: Емельян Павлов

Мать ребёнка: Ксения Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close