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Герасим Павлов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.03.1819

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1819

Отец: Павел Демидов

Мать: Евдокия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1838

Жена: Феодосия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1843

Дочь: Матрона Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1846

Дочь: Соломония Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1848

Сын: Лаврентий Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1853

Дочь: Лепёшкина Елена Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1859

Сын: Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1861

Дочь: Минаева Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1872
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