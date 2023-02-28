Герасим Павлов
Место рождения
Дата рождения04.03.1819
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1819
Отец: Павел Демидов
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
31.01.1838
Жена: Феодосия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1843
Дочь: Матрона Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
28.07.1846
Дочь: Соломония Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
09.08.1848
Сын: Лаврентий Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
04.07.1853
Дочь: Лепёшкина Елена Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
23.10.1859
Сын: Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
09.04.1861
Дочь: Минаева Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Смерть
До 1872