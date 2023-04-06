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Феодосия Андреева

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

15.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1838

Муж: Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1843

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1846

Дочь: Соломония Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1848

Сын: Лаврентий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1853

Дочь: Лепёшкина Елена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1859

Сын: Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1861

Дочь: Минаева Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.01.1872
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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