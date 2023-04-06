Феодосия Андреева
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смерти15.01.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1838
Муж: Герасим Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1843
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
28.07.1846
Дочь: Соломония Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
09.08.1848
Сын: Лаврентий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
04.07.1853
Дочь: Лепёшкина Елена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
23.10.1859
Сын: Дмитрий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
09.04.1861
Дочь: Минаева Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Смерть
15.01.1872