Соломония Герасимова
Место рождения
Дата рождения28.07.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1846
Отец: Герасим Павлов
Мать: Феодосия Андреева
Бракосочетание
09.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1871
Сын: Моисей Памфилов
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иоанн Памфилов
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
16.09.1874
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
19.09.1876
Дочь: Ефросиния (Памфилова)
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Дмитрий Памфилов
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Анна Памфилова
Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов
Смерть
Неизвестно