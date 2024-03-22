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Соломония Герасимова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.07.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1846

Отец: Герасим Павлов

Мать: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Памфил (Антоний) Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1871

Сын: Моисей Памфилов

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иоанн Памфилов

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1874

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1876

Дочь: Ефросиния (Памфилова)

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Дмитрий Памфилов

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Анна Памфилова

Отец ребёнка: Памфил (Антоний) Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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