Памфил (Антоний) Трофимов
Место рождения
Дата рождения14.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1845
Отец: Трофим Корнеев
Мать: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Соломония Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1871
Сын: Моисей Памфилов
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иоанн Памфилов
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
16.09.1874
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
19.09.1876
Дочь: Ефросиния (Памфилова)
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Дмитрий Памфилов
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Анна Памфилова
Мать ребёнка: Соломония Герасимова
Смерть
Неизвестно