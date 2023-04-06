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Фёкла (Сергеева)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Богдан

Мать: Анастасия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1831

Муж: Трофим Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1835

Дочь: Агрипина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1837

Дочь: Соломония Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1845

Сын: Памфил (Антоний) Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Корнеев

Смерть
26.04.1857
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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