Фёкла (Сергеева)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти26.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Богдан
Мать: Анастасия Васильева
Бракосочетание
25.10.1831
Муж: Трофим Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1835
Дочь: Агрипина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
01.08.1837
Дочь: Соломония Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1845
Сын: Памфил (Антоний) Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
15.02.1857
Сын: Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Корнеев
Смерть
26.04.1857