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Трофим Корнеев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

04.11.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1835

Дочь: Агрипина Трофимова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1837

Дочь: Соломония Трофимова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1845

Сын: Памфил (Антоний) Трофимов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Самсонова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аким Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Самсонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Фёдор Трофимов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1857

Жена: Параскева Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1858

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Самсонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Киприан Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Самсонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла (Сергеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Самсонова

Смерть
04.11.1858
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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