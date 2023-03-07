Трофим Корнеев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти04.11.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1835
Дочь: Агрипина Трофимова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
01.08.1837
Дочь: Соломония Трофимова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1845
Сын: Памфил (Антоний) Трофимов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Самсонова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аким Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Самсонова
Рождение ребёнка
15.02.1857
Сын: Фёдор Трофимов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
08.07.1857
Жена: Параскева Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1858
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Самсонова
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Киприан Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Самсонова
Смерть
04.11.1858