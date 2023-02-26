Параскева Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аким Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
17.05.1858
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Киприан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Корнеев
Смерть
Неизвестно