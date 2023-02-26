Параскева Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аким Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1858

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Киприан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Корнеев

Смерть
Неизвестно
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