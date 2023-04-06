Аким Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАким Трофимов

Аким Трофимов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Трофим Корнеев

Мать: Параскева Самсонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Евдокия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1879

Сын: Тимофей Акимов

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1881

Сын: Максим Акимов

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Стефанида Акимова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Бракосочетание
06.11.1885

Жена: Елена Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close