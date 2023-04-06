Аким Трофимов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Трофим Корнеев
Мать: Параскева Самсонова
Бракосочетание
03.11.1874
Жена: Евдокия (Иванова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1879
Сын: Тимофей Акимов
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
18.01.1881
Сын: Максим Акимов
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Стефанида Акимова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
06.11.1885
Жена: Елена Романова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно