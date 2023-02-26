Елена Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти03.06.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пелагия Георгиева
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1873
Сын: Ковалёв Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1875
Сын: Стефан Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1881
Сын: Павел Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1883
Сын: Семён Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Бракосочетание
06.11.1885
Муж: Аким Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Иванов
Смерть
03.06.1905