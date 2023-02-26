Елена Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

03.06.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.
1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пелагия Георгиева

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
21.06.1873

Сын: Ковалёв Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Стефан Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1881

Сын: Павел Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1883

Сын: Семён Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1885

Муж: Аким Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Иванов

Смерть
03.06.1905
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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