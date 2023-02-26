Егор Иванов
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.04.1846
Дата смерти11.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846
Отец: Иван Михайлов
Мать: Марина Стефанова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пелагия Георгиева
Мать ребёнка: Елена Романова
Рождение ребёнка
21.06.1873
Сын: Ковалёв Иван Егоров
Мать ребёнка: Елена Романова
Рождение ребёнка
08.12.1875
Сын: Стефан Георгиев
Мать ребёнка: Елена Романова
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Елена Романова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1881
Сын: Павел Георгиев
Мать ребёнка: Елена Романова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1883
Сын: Семён Егоров
Мать ребёнка: Елена Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Романова
Смерть
11.05.1885