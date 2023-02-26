Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Иванов

Егор Иванов

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.04.1846

Дата смерти

11.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846

Отец: Иван Михайлов

Мать: Марина Стефанова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пелагия Георгиева

Мать ребёнка: Елена Романова

Рождение ребёнка
21.06.1873

Сын: Ковалёв Иван Егоров

Мать ребёнка: Елена Романова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Стефан Георгиев

Мать ребёнка: Елена Романова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Елена Романова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1881

Сын: Павел Георгиев

Мать ребёнка: Елена Романова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1883

Сын: Семён Егоров

Мать ребёнка: Елена Романова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Романова

Смерть
11.05.1885
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close