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Марина Стефанова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Стефан Ульянов

Мать: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1839

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1842

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1844

Дочь: Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1846

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1849

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.11.1875
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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