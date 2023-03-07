Марина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Стефан Ульянов
Мать: Дария Демидова
Бракосочетание
10.11.1835
Муж: Иван Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1839
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1842
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1844
Дочь: Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1846
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1849
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1854
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.11.1875
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд