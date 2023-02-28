Стефан Ульянов
Место рождения
Дата рождения25.12.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Косьма Стефанов
Мать ребёнка: Дария Демидова
Рождение
25.12.1800
Отец: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Потап Стефанов
Мать ребёнка: Дария Демидова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ульяния Стефанова
Мать ребёнка: Дария Демидова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марина Стефанова
Мать ребёнка: Дария Демидова
Рождение ребёнка
20.08.1820
Дочь: Васса Стефанова
Мать ребёнка: Дария Демидова
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Макрина Стефанова
Мать ребёнка: Дария Демидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Демидова
Смерть
Неизвестно