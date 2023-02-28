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Стефан Ульянов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.12.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Сын: Косьма Стефанов

Мать ребёнка: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
25.12.1800

Отец: Ульяний Иванов

Мать: Анна (Мавра) (Емельянова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Потап Стефанов

Мать ребёнка: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ульяния Стефанова

Мать ребёнка: Дария Демидова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марина Стефанова

Мать ребёнка: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1820

Дочь: Васса Стефанова

Мать ребёнка: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Макрина Стефанова

Мать ребёнка: Дария Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Демидова

Смерть
Неизвестно
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