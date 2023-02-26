Анна (Мавра) (Емельянова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1796
Муж: Ульяний Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1797
Дочь: Акилина Ульянова
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1799
Сын: Харитон Ульянов
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1800
Сын: Стефан Ульянов
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1803
Дочь: Марфа Ульянова
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Анисия Ульянова
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Наум (Емельянов)
Отец ребёнка: Ульяний Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно