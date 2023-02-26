Анна (Мавра) (Емельянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Мавра) (Емельянова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1796

Муж: Ульяний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1797

Дочь: Акилина Ульянова

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1799

Сын: Харитон Ульянов

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1800

Сын: Стефан Ульянов

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1803

Дочь: Марфа Ульянова

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Анисия Ульянова

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Наум (Емельянов)

Отец ребёнка: Ульяний Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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