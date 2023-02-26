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Феодосия Иванова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.05.1839

Дата смерти

17.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1839

Отец: Иван Михайлов

Мать: Марина Стефанова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Корнилий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.12.1857

Дочь: Анастасия Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1859

Сын: Корнеев Даниил Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1861

Сын: Корнеев Фадей Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Демид Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Корнеев Прокопий Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872

Сын: Корнеев Пётр Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1875

Дочь: Феодосия Корнеева

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1877

Сын: Корнеев Роман Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Евдокия Корнилова

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1881

Дочь: Анна Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Дария Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Савельев

Смерть
17.11.1904
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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