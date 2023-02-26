Феодосия Иванова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.05.1839
Дата смерти17.11.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1839
Отец: Иван Михайлов
Мать: Марина Стефанова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1855
Муж: Корнилий Савельев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.12.1857
Дочь: Анастасия Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1859
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1861
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Демид Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Корнеев Прокопий Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1875
Дочь: Феодосия Корнеева
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1877
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Евдокия Корнилова
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1881
Дочь: Анна Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Дария Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Савельев
Смерть
17.11.1904
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.