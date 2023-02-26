Демид Корнилиев
Место рожденияд.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Корнилий Савельев
Мать: Феодосия Иванова
Сын: Аким Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Дочь: Ирина Демидова
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Павел Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Тимофей Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Борис ст
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Борис Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Дочь: Пелагея Демидова
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Михаил Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Дочь: Ефросиния Демидова
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова
Сын: Николай Демидов
Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова