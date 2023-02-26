Демид Корнилиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Корнилиев

Демид Корнилиев

avatar

Место рождения

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Корнилий Савельев

Мать: Феодосия Иванова

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Аполлинария (Дария) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1888

Сын: Аким Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1891

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1893

Дочь: Ирина Демидова

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Павел Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1896

Сын: Тимофей Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Демидов Тимофей Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Борис ст

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Борис Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Пелагея Демидова

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

Рождение ребёнка
31.05.1903

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1906

Сын: Михаил Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Ефросиния Демидова

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Николай Демидов

Мать ребёнка: Аполлинария (Дария) Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close