Павел Демидов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1894
Отец: Демид Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1913
Жена: Пелагея Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1915
Сын: Николай Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно