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Павел Демидов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1894

Отец: Демид Корнилиев

Мать: Аполлинария (Дария) Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1913

Жена: Пелагея Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1915

Сын: Николай Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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