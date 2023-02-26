Пелагея Михайлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1891
Отец: Михаил Фокин
Мать: Анисия (Савватова)
Бракосочетание
12.05.1913
Муж: Павел Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1915
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Демидов
Смерть
Неизвестно