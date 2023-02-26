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Пелагея Михайлова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1891

Отец: Михаил Фокин

Мать: Анисия (Савватова)

Бракосочетание
12.05.1913

Муж: Павел Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1915

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Демидов

Смерть
Неизвестно

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