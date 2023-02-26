Михаил Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Фокин

Михаил Фокин

avatar

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848

Отец: Фока Семёнов

Мать: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1879

Жена: Анисия (Савватова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1880

Дочь: Иванова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1883

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1883
унтер-офицер
Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close