Михаил Фокин
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848
Отец: Фока Семёнов
Мать: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1879
Жена: Анисия (Савватова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1880
Дочь: Иванова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1883
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1883
унтер-офицер
Рождение ребёнка
25.10.1885
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1887
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно