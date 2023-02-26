Ефимия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Семёнова

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.06.1823

Дата смерти

24.11.1887

Пол

Женский

Отец

До 1805 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1819 г.р.
1817 г.р.

Дети

1843 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1823

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1839

Муж: Денисий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.07.1840

Муж: Фока Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1843

Сын: Павел Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Наум Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1848

Сын: Михаил Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил мл

Отец ребёнка: Фока Семёнов

Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Елена Фокина

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1857

Сын: Василий Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1860

Дочь: Ольга Фокина

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1861

Сын: Иван Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1864

Сын: Пётр Фокин

Отец ребёнка: Фока Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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