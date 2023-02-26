Ефимия Семёнова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.06.1823
Дата смерти24.11.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1823
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1839
Муж: Денисий Яковлев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.07.1840
Муж: Фока Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1843
Сын: Павел Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1845
Сын: Наум Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1848
Сын: Михаил Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил мл
Отец ребёнка: Фока Семёнов
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Елена Фокина
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1857
Сын: Василий Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1860
Дочь: Ольга Фокина
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1861
Сын: Иван Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1864
Сын: Пётр Фокин
Отец ребёнка: Фока Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.