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Фока Семёнов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

02.01.1893

Пол

Мужской

Отец

До 1777 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

1843 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Семён Григорьев

Мать: Мария Маркова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1840

Жена: Ефимия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1843

Сын: Павел Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Наум Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1848

Сын: Михаил Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил мл

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Елена Фокина

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1857

Сын: Василий Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1860

Дочь: Ольга Фокина

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1861

Сын: Иван Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1864

Сын: Пётр Фокин

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1893
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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