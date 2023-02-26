Фока Семёнов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти02.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Семён Григорьев
Мать: Мария Маркова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1840
Жена: Ефимия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1843
Сын: Павел Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1845
Сын: Наум Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1848
Сын: Михаил Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил мл
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Елена Фокина
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1857
Сын: Василий Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1860
Дочь: Ольга Фокина
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1861
Сын: Иван Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1864
Сын: Пётр Фокин
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1893
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.