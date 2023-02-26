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Наум Фокин

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.11.1845

Дата смерти

01.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1845

Отец: Фока Семёнов

Мать: Ефимия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1873

Сын: Климент Наумов

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1875

Дочь: Мария Наумова

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: Матрона Наумова

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Агафия Наумова

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1881

Сын: Алексей Наумов

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1882

Сын: Арсений Наумов

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1884

Дочь: Евдокия Наумова

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1886

Сын: Андрей Наумов

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1895

Сын: Чернышев Николай Наумов

Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Дмитриева)

Смерть
01.07.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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