Наум Фокин
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.11.1845
Дата смерти01.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1845
Отец: Фока Семёнов
Мать: Ефимия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1873
Сын: Климент Наумов
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1875
Дочь: Мария Наумова
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Дочь: Матрона Наумова
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Агафия Наумова
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1881
Сын: Алексей Наумов
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1882
Сын: Арсений Наумов
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1884
Дочь: Евдокия Наумова
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1886
Сын: Андрей Наумов
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1895
Мать ребёнка: Евдокия (Дмитриева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Дмитриева)
Смерть
01.07.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной