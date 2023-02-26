Татьяна Михайлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.01.1887
Дата смерти16.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1887
Отец: Михаил Фокин
Мать: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище