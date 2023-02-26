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Татьяна Михайлова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.01.1887

Дата смерти

16.01.1887

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1887

Отец: Михаил Фокин

Мать: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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