Анисия (Савватова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия (Савватова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

09.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
15.07.1879

Муж: Михаил Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1880

Дочь: Иванова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1883

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
09.10.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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