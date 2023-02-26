Анисия (Савватова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти09.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.07.1879
Муж: Михаил Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1880
Дочь: Иванова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1883
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1885
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1887
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
09.10.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.