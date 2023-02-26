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Алексей Михайлов

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895

Отец: Михаил Фокин

Мать: Анисия (Савватова)

Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Анна Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Леонтиева

Рождение ребёнка
10.01.1916

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Анна Леонтиева

Смерть
Неизвестно

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