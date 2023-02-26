Алексей Михайлов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895
Отец: Михаил Фокин
Мать: Анисия (Савватова)
Бракосочетание
10.02.1913
Жена: Анна Леонтиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Леонтиева
Рождение ребёнка
10.01.1916
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Анна Леонтиева
Смерть
Неизвестно