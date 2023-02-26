Ирина Алексеева
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1914
Дата смерти03.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914
Отец: Алексей Михайлов
Мать: Анна Леонтиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.