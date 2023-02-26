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Ирина Алексеева

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1914

Дата смерти

03.05.1914

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914

Отец: Алексей Михайлов

Мать: Анна Леонтиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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